Como, operazione in chiusura per Caqueret: le cifre

Il Como e il Lione stanno chiudendo l’operazione che porterà presto Maxence Caqueret

Nuovo colpo in entrata per il Como: la società lombarda è vicina a chiudere anche per Maxence Caqueret.

Come raccontato nei giorni scorsi, il Como ha puntato il calciatore del Lione, che ha giocato 14 partite tra tutte le competizioni con il club francese.

Ora l’operazione è vicina alla fumata bianca.

Maxence Caqueret si trasferirà presto in Italia per diciassette milioni di euro.