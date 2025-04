Roberto Mancini torna a Bogliasco in un giorno speciale: quello dell’anniversario della nascita di Paolo Mantovani

Mercoledì 9 aprile non è stato un giorno qualunque per il mondo sampdoriano. È stato quello del ritorno di Roberto Mancini che, pur non ricoprendo nessun ruolo ufficiale in società, è tornato a Bogliasco manifestando la propria vicinanza alla squadra.

Ritorno che non è avvenuto in una data come le altre. Proprio il 9 aprile 1930 nasceva Paolo Mantovani, storico presidente blucerchiato fino al 1993.

Proprio per questo, verso le 15:30, prima di lasciare il centro sportivo, l’ex CT della Nazionale è uscito insieme al coordinatore dell’area tecnica Giovanni Invernizzi, suo ex compagno proprio alla Samp da giocatore.

Insieme si sono recati al cimitero di Bogliasco, per fare visita al loro ex presidente prima di rientrare al centro sportivo. Un segno del destino, proprio nei giorni del nuovo inizio della Sampdoria.

La giornata di Mancini

Quella del ritorno di Roberto Mancini è stata una lunga giornata, tutta trascorsa in quel di Bogliasco. L’ex CT della Nazionale è arrivato in mattinata al centro sportivo, verso le 11:30, incontrando il nuovo staff tecnico blucerchiato, composto da suoi fedelissimi come l’allenatore Alberico Evani e il suo vice Attilio Lombardo. Ha incontrato anche la dirigenza e la squadra.

Dopo il pranzo all’interno del centro sportivo, ha seguito da bordo campo la seduta pomeridiana d’allenamento. Dopo 5 ore, ha lasciato Bogliasco alle 16:30. L’unica uscita è stata proprio la visita al cimitero per omaggiare la memoria di Paolo Mantovani.