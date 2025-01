Il Napoli vuole bloccare Dorgu: la situazione e il Manchester United

Il Napoli vuole bloccare l’esterno del Lecce.

Il Napoli cerca rinforzi per il presente e il futuro.

Uno dei ruoli nei quali la società di Aurelio De Laurentiis sta maggiormente concentrando la propria attenzione è quello degli esterni.

In questo senso, il Napoli vuole bloccare Patrick Dorgu, ala destra danese classe 2004 del Lecce.

--> -->

La volontà del club campano sarebbe quella di acquistarlo e lasciarlo in prestito a Lecce per il resto del campionato. Le parti sono molto vicine a chiudere ma se il Manchester United dovesse realmente offrire 40 milioni allora lo scenario cambierebbe.

Dorgu-Man United: la situazione

Al momento, nessuna offerta formale per Patrick Dorgu. Solo una telefonata dei Red Devils (non al Lecce, bensì all’agente) per capire la situazione. Il Lecce, come anticipato, lo valuta 30/35 milioni più bonus, per un totale di 40 milioni circa.

L’agente del giocatore, residente a Manchester, è atteso nelle prossime ore a Milano per colloqui con le varie società interessate all’ala destra classe 2004. Tra queste, presente appunto anche il Manchester United di Amorim.