Lazio, riapertura per Fazzini: i dettagli

Segnali di riapertura nella trattativa tra la Lazio di Baroni e Fazzini, calciatore che gioca nell’Empoli di D’Aversa

Nelle ultime ore ci sono stati dei timidi segnali di riapertura della trattativa tra l’Empoli e la Lazio che riguarda Jacopo Fazzini.

Dopo il forte pressing degli scorsi giorni, sono susseguiti dei giorni di stallo.

Ora il club di Lotito sembra intenzionato a riprovare con l’Empoli a portare avanti l’operazione.

La trattativa resta in piedi, senza però ancora passi avanti decisivi.

Lazio, segnali di riapertura per Fazzini

Prima l’offerta, poi la respinta. A queste avevano seguite le dichiarazioni dei presidenti, da una parte e dall’altra.

Per Corsini, presidente dell’Empoli, la proposta ricevuta dalla Lazio era ritenuta irricevibile. Mentre Lotito aveva risposto dicendo che l’offerta fatta al club era più che consona al valore del calciatore.

I numeri di Fazzini

In stagione, Jacopo Fazzini è sceso in campo 11 volte per un totale di soli 707 minuti. In questi gettoni, l’italiano ha trovato due volte la via del gol, entrambi in Coppa Italia.

Fazzini che è perno centrale della trequarti della Nazionale Under21, con la quale ha collezionato tre presenze. Giocatore che fa da sempre parte dell’Empoli, dato che è cresciuto nelle giovanili del club azzurro.