Il Monza ha chiuso per il difensore della Stella Rossa Stefan Lekovic: i dettagli e le cifre dell’operazione

Colpo a sorpresa del Monza che ha chiuso per Stefan Lekovic. Il difensore classe 2004 arriverà dalla Stella Rossa di Belgrado.

Il club biancorosso ha definito l’operazione in prestito con obbligo di riscatto a due milioni e mezzo, che scatterà alla sesta presenza.

Salvatore Bocchetti, quindi, avrà un nuovo rinforzo per il reparto difensivo per puntare alla salvare.

Il difensore sarà in Italia nella giornata di giovedì 16 gennaio per sottoporsi alle visite mediche e iniziare la sua avventura.

Monza-Lekovic, è fatta: i dettagli

Il Monza ha chiuso un colpo importante per la difesa, che testimonia la voglia di club di raggiungere la salvezza. Dalla Stella Rossa arriverà il classe 2004 Stefan Lekovic. Il difensore serbo, che ha già tre presenze nell’Under 21, ha giocato 9 partite in campionato, trovando anche una rete.

Lekovic arriverà in Italia nella giornata di giovedì. Poi inizierà l’iter che porterà all’ufficialità: prima le visite mediche, poi la firma del contratto. Il Monza acquista il difensore serbo in prestito con obbligo di riscatto: alla sesta presenza, i giallorossi verseranno 2,5 milioni di euro per acquistarlo dalla Stella Rossa.