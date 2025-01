Per Luka Jovic, attaccante del Milan, non c’è solo il Monaco: concreto anche l’interesse dal Siviglia in Spagna

Per il Milan di Conceicao, sta entrando nel vivo il calciomercato.

Non solo per quanto riguarda le operazioni in entrata, ma anche alcune cessioni.

Tra queste, quelle dell’attaccante Luka Jovic. Il serbo piace non solo al Monaca, ma anche in Spagna.

Tra i club che hanno espresso interesse per il calciatore rossonero c’è infatti anche il Siviglia.

Milan, per Jovic c’è anche il Siviglia

Dopo la trattativa tra Okafor e il Lipsia, sfumata dopo le visite mediche sostenute dallo svizzero, c’è un altro attaccante in uscita del Milan. Si tratta di Luka Jovic, serbo che sta muovendo l’interesse di alcuni club in giro per l’Europa.

--> -->

Non solo quello del Monaco, trapelato giorni fa. La novità è il Siviglia, club spagnolo che è alla ricerca di un giocatore da aggiungere al proprio comparto offensivo.

Le altre trattative

Per il Milan si muove anche il mercato in entrata. Rossoneri che avevano espresso interesse per Kolo Muani, prossimo a diventare un nuovo calciatore della Juventus.

Resta invece viva la pista che porta a un altro attaccante, attualmente al Manchester United. Parliamo di Marcus Rashford, giocatore offensivo di nazionalità inglese.