Milan, Okafor è tornato in città: le immagini

Sembrava tutto pronto per l’annuncio, poi il colpo di scena. La trattativa che avrebbe dovuto portare Noah Okafor al Lipsia è saltata.

L’attaccante svizzero è tornato in serata a Milano e presto sarà di nuovo a disposizione dell’allenatore del Milan, Sergio Conceicao.

L’accordo per il suo trasferimento in Germania era stato trovato inizialmente nella serata di giovedì 9 gennaio: prestito oneroso a circa un milione con diritto di riscatto sui 25.

Il volo privato era già stato prenotato per venerdì mattina, poi il primo stop: Okafor è rimasto a Milano nel weekend. Domenica sera il nuovo via libera: l’attaccante è volato a Lipsia lunedì per sostenere le visite mediche.