Cagliari e Cremonese al lavoro per un doppio scambio

Dialoghi tra Cremonese e Cagliari per un doppio scambio che porterebbe Johnsen e Bonazzoli in Sardegna e Azzi e Lapadula a Cremona

Cagliari e Cremonese stanno lavorando per un doppio scambio. In rossoblù andrebbero Johnsen, attaccante norvegese, e Bonazzoli. Percorso inverso, invece, per Azzi e Lapadula.

Continuano i dialoghi tra i due club che in questo momento stanno riscontrando problemi sulle formule dei trasferimenti. Per Lapadula ci prova anche lo Spezia.