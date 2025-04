La probabile formazione di Marco Baroni per il match della 34ª giornata tra la sua Lazio e il Parma.

Il weekend di Serie A si gioca interamente tra domenica e lunedì: dopo il rinvio di Lecce-Atalanta e l’impossibilità di giocare le partite per i funerali di Papa Francesco durante il sabato, la 34ª giornata di campionato si giocherà il 27 e il 28 aprile.

Lunedì toccherà alla Lazio di Marco Baroni, che allo Stadio Olimpico di Roma ospiterà il Parma di Cristian Chivu.

I biancocelesti arrivano dalla vittoria a Marassi contro il Genoa, arrivata con i gol di Castellanos e Dia. I gialloblù hanno trovato 3 punti di prestigio battendo la Juventus al Tardini.

Di seguito la probabile formazione di Marco Baroni per la partita.

Lazio, la probabile formazione contro il Parma

Baroni va verso la riconferma del suo consueto 4-2-3-1. Mandas in porta, con Marusic che scala a laterale difensivo destro al posto di Lazzari. Gila, Romagnoli e Pellegrini dovrebbero andare a confermare la difesa.

Guendouzi e Rovella in mediana, con Isaksen che dovrebbe tornare titolare sulla destra. Insieme a lui, Dia e Zaccagni a completare la trequarti. Davanti ancora il Taty Castellanos.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni

Dove vedere Lazio-Parma in TV e streaming

La partita tra Lazio e Parma, in programma lunedì 28 aprile alle 20:45, si giocherà nella cornice dello Stadio Olimpico. La partita potrà essere seguita in TV su Sky Sport e in streaming su Sky Go e DAZN.