Atalanta, Marino: “Gasperini troverà una soluzione in difesa, sul mercato valuteremo”

Le parole del direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino sul mercato dei nerazzurri e sulla situazione in difesa

Nella giornata di venerdì 31 gennaio, Atalanta, Milan e Juventus hanno conosciuto le loro avversarie nei playoff della Champions League.

I nerazzurri troveranno il Club Brugge, ex squadra dell’attaccante belga ex Milan Charles De Ketelaere.

Alla fine dei sorteggi, il diretto generale dell’Atalanta Umberto Marino ha commentato alcune vicende che riguardano la squadra di Gasperini.

“Vedremo negli ultimi giorni“, ha dichiarato Marino alla fine dell’intervista riferendosi a un possibile arrivo anche in difesa dopo quello di Daniel Maldini.

Atalanta, le parole di Marino sul mercato

Così Umberto Marino ha commentato sul mercato dell’Atalanta: “Maldini in arrivo e Zaniolo in partenza? Oggi sono sulla difensiva, non posso dirvi niente“. Non si è lasciato scappare molto il direttore nerazzurro.

Sulla situazioni in difesa, che vede diverse assenze per infortunio come quelle di Scalvini e Kossonou per la squadra capitanata da De Roon, Marino ha però risposto: “Abbiamo un grande allenatore che siamo sicuri possa trovare qualche sorpresa e soluzione per sopperire alle mancanze. Agiremo sul mercato? Vedremo negli ultimi giorni cosa succederà“. In più, ricordiamo che Godfrey è stato mandato in prestito in Premier all’Ipswich Town.