Udinese, Valentin Gomez ha firmato

Valentin Gomez ha firmato il suo nuovo contratto con l’Udinese: le ultime novità.

L’Udinese si prepara a ufficializzare un nuovo acquisto: Valentin Gomez ha infatti firmato con il club bianconero.

Il difensore argentino dopo aver risolto il proprio contratto con il Velez è pronto a dare il via alla sua nuova avventura con la maglia bianconera.

Ottime notizie per Runjaic, che dopo il grave infortunio di Tourè era alla ricerca di un nuovo giocatore in quella posizione.

Classe 2003, Gomez è un difensore duttile, che in carriera ha giocato sia come centrale di difesa che come terzino sinistro. Per l’Udinese sarà quindi un jolly importante, giocatore ambivalente che tornerà di certo utile all’allenatore bianconero.