Monza, ufficiale l’arrivo di Castrovilli

Il calciatore si trasferisce in prestito fino al termine della stagione: il comunicato

Nuovo arrivo in casa Monza. Ecco Gaetano Castrovilli per il centrocampo.

Come avevamo detto, in poco tempo si è conclusa la trattativa tra Monza e Lazio per il centrocampista italiano.

L’operazione si è chiusa nel giro di poche ore per un prestito secco, con il giocatore che ha già firmato il contratto nella giornata di giovedì 30 gennaio.

Il numero 22 della Lazio, arrivato dalla Fiorentina nello scorso calciomercato estivo, è sceso in campo 9 volte in campionato, raccogliendo un totale di 141 minuti nei quali non è riuscito a incidere dal punto di vista realizzativo. Il giocatore conta anche diverse presenze con la Nazionale italiana e ha fatto parte della formazione che ha vinto l’Europeo del 2021.

Monza, ecco Castrovilli: il comunicato ufficiale

Di seguito, la nota ufficiale dei biancorossi: “Gaetano Castrovilli è un nuovo giocatore del Monza. Il centrocampista arriva dalla Lazio a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025”.