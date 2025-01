Cagliari, fatta per Lapadula allo Spezia a titolo definitivo

L’attaccante torna in Serie B: nuova esperienza con la maglia dello Spezia

Novità in casa Spezia. Scambio di documenti con il Cagliari per l’arrivo di Gianluca Lapadula, nuovo rinforzo per il reparto offensivo del club ligure.

Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo: per lui, contratto di 18 mesi.

Dopo i vari contatti degli ultimi giorni, è stata trovata l’intesa totale tra i due club.

Nel corso di questa stagione, Lapadula ha collezionato 15 presenze e 1 gol tra campionato e Coppa Italia.