Bologna-Roma, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Bologna e Roma per la sfida valida per la ventesima giornata di Serie A: le scelte di Italiano e Ranieri

Per la ventesima giornata di Serie A, si preparano a scendere in campo anche Bologna e Roma.

Gli uomini di Italiano sono reduci dalla sconfitta per 2-3 in casa contro il Verona. I giallorossi, dal canto loro, vengono dal derby vinto per 2-0 contro la Lazio, che ha permesso loro di raggiungere la parte destra della classifica.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida del Dall’Ara.

Come arrivano al match le due squadre

La formazione allenata da Vincenzo Italiano si trova attualmente al settimo posto in classifica, ed è reduce come detto dalla sconfitta casalinga contro il Verona. L’obiettivo sarà quello di vincere, per allungare sul Milan ottavo e accorciare sulla Juventus sesta.

I giallorossi sembrano essere tornati sulla retta via: 3 vittorie nelle ultime 5, di cui una nel derby contro la Lazio. Unico KO negli ultimi appuntamenti arrivato al Sinigaglia contro il Como di Cutrone e compagni.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Roma

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Odgaard, Dominguez, Dallinga. All. Italiano.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Posch, Erlic, Moro, Orsolini, Castro, Iling-Junior, Casale, Lykogiannis, De Silvestri, Fabbian, Urbanski.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.