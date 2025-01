Reggiana-Bari, gioco fermo per 8 minuti: il motivo

Il match di Serie B tra Reggiana e Bari è stato sospeso per 8 minuti.

Gioco sospeso per ben 8 minuti a Reggio Emilia nel corso della partita di Serie B tra Reggiana e Bari, ma il motivo non è ancora del tutto chiaro.

Il motivo sono stati degli insulti di stampo razzista nei confronti del difensore del Bari Mehdi Dorval, con annesso lancio di oggetti in campo. Non a caso tutti i compagni di gara dell’esterno franco-algerino e l’attaccante della Reggiana Cedric Gondo avevano subito mostrato il loro sostegno al giocatore. Come se non bastasse, poi, anche l’assistente arbitrale Francesca di Monte è stata vittima di insulti.

Per tutta questa serie di motivi il direttore di gara Prontera ha quindi immediatamente interrotto la partita e lo speaker dello stadio è intervenuto per invitare il pubblico a cessare i comportamenti offensivi.

Il giocatore della Reggiana Lucchesi ha quindi preso prima un cartellino giallo, tramutato in rosso diretto per l’intervento del quarto uomo, ma non è stato l’unico espulso. A fine primo tempo ha ricevuto un rosso anche l’allenatore Viali, che quindi non sarà in panchina nel secondo tempo della partita.