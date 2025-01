Il chiarimento social di Nicolò Fagioli in merito ad alcune spiacevoli dinamiche a seguito del derby tra Torino e Juventus

Con il pareggio arrivato sul campo del Torino nel derby della Mole, salgono a dodici i +1 dei bianconeri in questa Serie A. Troppi, per una squadra come la Juventus.

La situazione non ha certo fatto mancare l’affiorare di critiche attorno all’ambiente bianconero, e non si sono fatte attendere anche delle voci sui calciatori attorno a un clima piuttosto delicato.

Il calciatore della Juventus Nicolò Fagioli è stato infatti accusato dai propri tifosi di non aver preso parte al consueto giro di campo finale per lo scarico post partita, e di aver abbandonato il campo subito dopo il triplice fischio arbitrale.

Non si è fatto però aspettare il messaggio social del calciatore bianconero, che ha così spento le critiche mosse contro lui stesso.

Juventus, le dichiarazioni social di Nicolò Fagioli

Il calciatore bianconero, ha dichiarato sui suoi profili social: “INUTILE CREARE POLEMICHE dove non esistono. Escono video dove scrivono che mi sono rifiutato di correre a fine partita. Informatevi bene prima di scrivere cose non vere. A fine partita sono andato a prendere guanti e cappellino per poi uscire e fare la corsa con i miei compagni”.

Ha poi aggiunto in un altro post riprendendo le parole sopracitate: “Per poi infine andare a regalare la maglia e i pantaloncini ai nostri tifosi presenti allo stadio”.

I prossimi appuntamenti dei bianconeri

Il pareggio arrivato nel derby contro il Torino non ha migliorato affatto la classifica dei bianconeri. L’unico punto conquistato con i granata ha infatti permesso a Motta e i suoi di salire a quota 33 punti in classifica, mettendo a referto il 12° pareggio su 19 partite di Serie A. Per la Juventus è ora in arrivo un periodo particolarmente impegnativo, dove in programma c’è anche il settimo turno di Champions League contro il Club Brugge.

Il 14 gennaio ci sarà infatti la partita di campionato contro l’Atalanta e, appena 4 giorni dopo, i bianconeri ospiteranno il Milan allo Stadium. Il 21 invece resta fissata la sfida di Champions contro i belgi del Brugge, e il 25 la Juventus sarà a Napoli per affrontare la squadra allenata da Antonio Conte.