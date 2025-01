Le possibili scelte di Italiano per la sfida contro la Roma.

Il Bologna è alla ricerca dei tre punti dopo la sconfitta contro il Verona della scorsa giornata.

I rossoblù ospiteranno al Renato Dall’Ara la Roma di Claudio Ranieri alle ore 18:00 di domenica 12 gennaio.

Gli ospiti arrivano dalla vittoria del derby della Capitale e vogliono continuare la scia di risultati positivi.

Di seguito le possibili scelte di Vincenzo Italiano per la sfida.

Bologna, la probabile formazione contro la Roma

Vincenzo Italiano non cambia il modulo di gioco per la sfida contro la Roma. In porta confermato Skorupski. La difesa a 4 sarà formata da Beukema e Lucumì centrali accompagnati da Holm e Miranda esterni. A centrocampo ci sarà la coppia Ferguson-Freuler a causa dell’assenza di Pobega per squalifica. Sulla trequarti ci saranno Odgaard, Fabbian e Dominguez. Ballottaggio anche in attacco tra Castro e Dallinga.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Odgaard, Fabbian, Dominguez; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

Bologna-Roma, dove vedere in tv e streaming

La partita tra Bologna e Roma, in programma domenica 12 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Renato Dall’Ara, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà inoltre possibile seguire il match in diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.