Roma, Ranieri: “Restare in panchina? Fatemi finire la stagione. Niente di definito per Frattesi”

Le parole dell’allenatore della Roma Claudio Ranieri nel pre partita della sfida contro il Bologna

Manca ormai poco all’inizio della sfida tra il Bologna e la Roma. Intervistato da Sky Sport l’allenatore giallorosso Claudio Ranieri ha parlato del suo futuro e non solo.

“Dispiace che i nostri tifosi non siano potuti venire qui – ha esordito -. Speriamo di renderli felici e orgogliosi da lontano. Nel derby la squadra ha fatto una grande partita, oggi meritano continuità, tutti meriterebbero giocare”.

Sulla scelta di schierare Dybala titolare: “Non so per filo e per segno quello a cui lui era abituato prima”.

Ranieri ha poi parlato del futuro di Frattesi: “Ancora non c’è niente di definito per quello che leggo“.

Roma, le parole di Ranieri

Sugli obiettivi del club giallorosso: “Sono quelli che mi ha chiesto la proprietà, cercando di far bene”

Chiosa finale sul suo futuro sulla panchina della Roma: “Possibilità di restare un altro anno? Lasciatemi stare, fatemi finire la stagione nel miglior modo possibile poi dio provvederà“.