Le parole del presidente dell’Inter Beppe Marotta nel pre partita della sfida di Serie A contro il Venezia.

L’Inter si prepara a sfidare il Venezia, match valido per la 20a giornata della Serie A 2024/25. Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa ora la squadra di Inzaghi vorrà tornare subito a vincere e portare a casa tre punti che potrebbero portarli a superare l’Atalanta in classifica.

Nel pre partita il presidente nerazzurro Beppe Marotta è quindi intervenuto ai microfoni di DAZN.

“È una squadra matura che non può sempre vincere – ha esordito Marotta -. Oggi rispetto alla Supercoppa è un test altrettanto importante, in un’altra competizione”.

Sulla squadra: “I perdenti trovano delle scuse nella sconfitta, i vincenti delle soluzioni. Dalla sconfitta di Riyad abbiamo tratto delle motivazioni diverse. Oggi chiunque andrà in campo avrà una mentalità straordinaria”.

Inter, le parole di Marotta sul mercato

Sul futuro di Frattesi Marotta ha aggiunto: “È un professionista, non ha chiesto di essere trasferito. Questo è un mercato dove dall’oggi al domani possono arrivare delle richieste. Noi non vogliamo vendere nessuno ma poi se un giocatore manifesta la volontà di andare cercheremo di ascoltarlo. Per ora non ci sono evidenze che voglia cambiare squadra”.

Il presidente nerazzurro ha poi parlato del prossimo mercato estivo: “Ausilio e Baccin lavorano sin dal primo giorno di ritiro per guardare avanti. Un certo avvicendamento ci sarà, dei piccoli cambi ma non una rivoluzione. Abbiamo una rosa competitiva con tanti professionisti, poi le occasioni vanno sfruttate. Tutto questo sempre nel rispetto delle linee guida dell’azienda”.