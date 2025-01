233 giorni dopo, nella prima di Sucu: il Genoa sfata il tabù Marassi

Prima vittoria in casa della stagione per il Genoa: grazie al gol di Frendrup la squadra di Vieira supera il Parma.

Nel giorno della prima al Ferraris del nuovo proprietario e futuro presidente Dan Sucu, 233 giorni dopo l’ultima volta: il Genoa torna a vincere davanti ai suoi tifosi, superando il Parma grazie al gol di Morten Frendrup, a sfatare quello che era diventato un vero e proprio tabù Marassi

Un tiro di Frendrup deviato alle spalle di Suzuki, questo l’episodio a decidere l’equilibrata e importantissima sfida salvezza nel lunch match della ventesima giornata tra Genoa e Parma. Tre punti in palio pesantissimi per i ragazzi di Vieira e Pecchia, a portare a casa l’intera posta in palio i rossoblu, saliti a quota 23 punti in classifica a meno cinque dalla zona rossa.

Prima vittoria in casa della stagione per Bani e compagni, primo successo davanti ai suoi nuovi tifosi anche per mister Vieira, riuscito dal suo arrivo (13 i punti con tre vittorie e quattro pareggi) a trascinare fuori il grifone dalle zone basse della classifica. Grazie anche ad una vittoria che a Genova al Genoa in campionato mancava dallo scorso 24 maggio, ultima di campionato contro il Bologna di Thiago Motta: 2-0 finale nell’ultima giornata della stagione 23/24 firmato da Malinovskyi e Vitinha (oggi entrambi fuori per infortunio).

Terzo successo consecutivo a Marassi per i ragazzi dell’allenatore Gilardino dopo quelli con Sassuolo e Cagliari, tris di vittorie che aveva permesso al Grifone di raggiungere l’undicesimo posto della classifica finale, chiudendo la stagione da miglior neopromossa dei cinque top campionati europei. Da quel giorno (vittoria in Coppa Italia del 9 agosto contro la Reggiana a parte), per il Genoa davanti ai suoi tifosi solo pareggi o sconfitte. Fino ad oggi, dove il Genoa grazie alla seconda rete in stagione (dopo quella nel 2-2 col Cagliari) di Frendrup è riuscita a sfatare il tabù Marassi.

BUONA LA PRIMA DI SUCU A MARASSI

Tutto sotto agli occhi di Dan Sucu, nuovo azionista di maggioranza del club e presto futuro presidente, alla sua prima gara a Marassi da proprietario del Genoa (dopo l’esordio di Lecce).

Sucu che poche ore prima del suo arrivo al Ferraris, intervistato da Sky Sport in aeroporto aveva raccontato le sue emozioni in vista della sua prima partita in casa: “Emozionato? Sicuramente sì. Ho sentito l’orgoglio della mia nazione per essere qui sin dal primo giorno, vogliamo vincere”. Missione compiuta. “Sono pronto a diventare il nuovo presidente. Per un azionista di maggioranza è normale assumere la carica di presidente ed essere implicato nelle attività giornaliere del club”.