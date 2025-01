Genoa, Dan Sucu per la prima volta al Ferraris: “Emozionato di essere qui”

Dan Sucu, azionista di maggioranza del Genoa, sarà allo stadio Ferraris per Genoa-Parma

Il Genoa accoglie per la prima volta allo stadio Luigi Ferraris il suo azionista di maggioranza, Dan Șucu.

L’imprenditore rumeno, visibilmente emozionato, assisterà alla partita, rappresentando non solo il club rossoblù ma anche il suo Paese nel panorama del calcio italiano.

Durante la sua prima visita ufficiale, Șucu ha confermato che assumerà a breve la carica di presidente del club, un passo che considera “naturale” per chi detiene la maggioranza delle quote societarie.

L’ufficialità della nomina è attesa entro i prossimi due giorni, ma resta da vedere se l’attuale presidente, Alberto Zangrillo, conserverà un ruolo all’interno del Consiglio di Amministrazione.

Dan Sucu allo stadio Ferraris per Genoa-Parma

L’arrivo di Șucu segna una tappa significativa per il Genoa, che potrebbe beneficiare non solo della sua leadership finanziaria ma anche della sua visione internazionale, utile per rafforzare la competitività del club in Serie A.

“Essere qui al Ferraris è un’emozione unica” ha dichiarato Șucu a Sky Sport, sottolineando l’importanza di rappresentare la Romania in una delle leghe calcistiche più prestigiose al mondo.

La sua presenza non è passata inosservata tra i tifosi rossoblù, che sperano in un rilancio ambizioso sotto la guida del nuovo azionista di maggioranza.