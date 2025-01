Inter, la probabile formazione per il Venezia

Mehdi Taremi, Inter (Imago)

Le possibili scelte di Inzaghi per la trasferta veneta

Dopo la delusione scaturita a causa della bruciante sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Milan, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato.

I nerazzurri vogliono avvicinarsi alla vetta, che al momento dista 4 punti (ma con due partite in meno).

Lautaro Martinez e compagni faranno visita al Venezia di Di Francesco, penultima in classifica ma molto insidiosa come dimostrato dalle ultime sfide.

E per la trasferta veneta, Inzaghi potrebbe cambiare molti uomini a causa di rotazioni e indisponibilità.

La probabile formazione dell’Inter

Tante le assenze in casa Inter dopo la Supercoppa: pesano soprattutto quelle di Calhanoglu, Mkhitaryan e Bisseck. Nel classico 3-5-2 ci sarà Sommer in porta, coperto da Darmian, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce potrebbe esserci un turno di riposo per Dimarco, con Carlos Augusto in pole a sinistra e Dumfries titolare a destra. Il centrocampo sarà inedito, con Asllani in mezzo affiancato da Barella e Zielinski. In attacco confermati Lautaro Martinez e Taremi, con Thuram che potrebbe subentrare a gara in corso.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Kristjan Asllani, Inter (Imago)

Dove vedere Venezia-Inter in tv e in streaming

La sfida tra Venezia e Inter, valevole per la ventesima giornata di Serie A, è in programma per domenica 12 gennaio alle ore 15. L’incontro sarà visibile in diretta e in esclusiva sull’app di Dazn.

Per i clienti Sky Sport, il match sarà visibile sul canale 214 “Zona Dazn” previo abbonamento aggiuntivo.