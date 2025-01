Alla vigilia della sfida di UEFA Champions League contro il Salisburgo, Carlo Ancelotti ha parlato del suo futuro al Real Madrid

Carlo Ancelotti ha usato parole chiare in conferenza stampa per parlare del suo futuro. L’allenatore del Real Madrid, infatti, ha fatto il punto nella conferenza stampa pre Salisburgo.

Mercoledì 22 gennaio, gli spagnoli ospiteranno il club austriaco nella settima giornata di UEFA Champions League.

L’attenzione era rivolta al futuro dell’allenatore italiano, legato al Real Madrid fino al 30 giugno 2026.

Carlo Ancelotti è stato molto chiaro, confermando la volontà di voler rispettare il contratto e, anzi, continuare ancora con il club spagnolo.

Real Madrid, le parole di Carlo Ancelotti

L’allenatore italiano non ha nessuna intenzione di lasciare il Real Madrid prima della scadenza del contratto. “Lasciare il Real Madrid? No. Voglio essere molto chiaro. Non deciderò mai di lasciare il Real Madrid. Faccio parte della squadra migliore del mondo e sono nel posto migliore del mondo. Questo giorno arriverà, ma non sarò io a deciderlo. Potrebbe essere domani o tra 5 anni”.

Nei giorni scorsi, Florentino Perez è stato rieletto presidente del club e lo sarà fino al 2029. Ancelotti ha così aggiunto: “Il piano è di stare qui con Florentino per altri 4 anni e dire addio insieme”. Infine, l’ex Milan e Juventus ha anche aggiunto: “Mi sento amato al Real Madrid, da società, tifosi e media. A volta la gente esagera, ma il mio sentimento è chiaro”.