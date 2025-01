Il Milan con qualche assenza verso il Girona: il resoconto dell’allenamento

Il Milan si prepara alla sfida contro il Girona in Champions League: le novità dall’allenamento.

Il Milan prosegue la sua preparazione in vista della sfida di Champions League contro il Girona, con un occhio alle dinamiche di campo e un altro inevitabilmente rivolto al mercato.

L’allenamento odierno a Milanello ha visto Emerson Royal e Strahinja Pavlovic in gruppo, nonostante le voci di mercato.

Anche Luka Jovic e Noah Okafor hanno preso parte all’allenamento. La loro presenza testimonia la volontà di Conceiçao di voler continuare con il proprio organico, in grado di arricchire le alternative tattiche e garantire maggiore profondità in rosa.

Sul fronte opposto, le assenze di giocatori come Christian Pulisic, Malick Thiaw, Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze potrebbero suggerire scelte diverse nel proprio undici.

Le trattative di mercato in corso non sembrano interferire con la concentrazione della squadra, ma rimane evidente come la dirigenza stia lavorando in parallelo per rafforzare ulteriormente l’organico. La sfida contro il Girona rappresenterà un banco di prova importante per riscattarsi dopo la sconfitta rimediata contro la Juventus.