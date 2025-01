Nicolò Zaniolo è sempre nel mirino della Fiorentina: riavviati i contatti con l’Atalanta che punta Daniel Maldini

Fiorentina molto attiva sul mercato: mentre si lavora con il Napoli per Pietro Comuzzo (Le ultime), i viola hanno definito la cessione di Jonathan Ikoné al Como.

I viola, comunque, stanno lavorando anche in entrata. L’obiettivo è Nicolò Zaniolo, trattato già la scorsa estate prima che l’ex Roma passasse all’Atalanta.

La Fiorentina ha riavviato i contatti con l’entourage del giocatore e con i nerazzurri.

Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare l’Atalanta qualora arrivasse un nuovo rinforzo in avanti: complice l’infortunio di Ademola Lookman, i nerazzurri trattato Daniel Maldini.

Fiorentina su Zaniolo

Nicolò Zaniolo è sempre un nome in orbita Fiorentina. La società viola ha riavviato i contatti con l’attaccante italiano, ora all’Atalanta. I nerazzurri, infatti, stanno lavorando per trovare un nuovo rinforzo offensivo. Nel caso in cui dovesse esserci un ingresso in avanti, l’ex Roma potrebbe anche partire. La Fiorentina ha riavviati i contatti e punta Nicolò Zaniolo. In questa stagione, il classe 1999 ha giocato 14 partite in Serie A, impreziosite anche da due gol e due assist. Una rete anche nelle sei gare giocate in UEFA Champions League.

In uscita, invece, c’è Jonathan Ikoné. Nella giornata di martedì 28 gennaio è arrivata la chiusura dell’operazione con il Como (Qui i dettagli): il classe 1998 potrebbe partire già in giornata.