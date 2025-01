L’Atalanta non molla Maldini: la situazione

L’Atalanta non ha rinunciato a Daniel Maldini.

La società bergamasca, come raccontato nelle scorse ore, aveva valutato il fantasista del Monza per tutelarsi dopo l’infortunio rimediato da Ademola Lookman.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’Atalanta insisterà per Maldini nonostante il Monza non voglia privarsene in questa finestra di mercato invernale.

I nerazzurri proveranno a convincere i biancorossi con un’offerta importante.

