Marsiglia e Inter su Zalewski della Roma: l’agente a Trigoria. La situazione

L’esterno polacco della Roma Nicola Zalewski è conteso da Marsiglia e Inter: l’agente è a Trigoria per incontrare la Roma

Sono ore calde per il futuro di Nicola Zalewski: l’agente del classe 2002 è a Trigoria per incontrare la dirigenza della Roma e sbloccarne la cessione.

Sull’esterno polacco ci sono il Marsiglia e l’Inter. Il club francese vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo.

L’Inter, invece, vorrebbe prenderlo in prestito. In questo caso, però, Nicola Zalewski dovrebbe prima rinnovare con la Roma, visto il contratto in scadenza al 30 giugno 2025.

In questo momento, la priorità del giocatore sarebbe il trasferimento all’Inter. La Roma sarebbe meno propensa a cederlo ai nerazzurri, visto che il polacco troverebbe meno spazio in nerazzurro. Discorso differente al Marsiglia: i francesi gli garantirebbero spazio e centralità nel progetto.

Marsiglia e Inter su Zalewski: la situazione

Nicola Zalewski è conteso sul mercato: Marsiglia e Inter lo hanno messo nel mirino. Complice la cessione di Buchanan al Villarreal, i nerazzurri puntano il classe 2002 e vorrebbero acquistarlo in prestito. Il polacco ha dato la priorità all’Inter e a rimanere in Serie A. In questo caso, però, sarà prima necessario rinnovare il contratto con la Roma, che scade il 30 giugno 2025.

Il Marsiglia, invece, punta ad acquistare Nicola Zalewski a titolo definitivo. Il club francese ha un progetto per Nicola Zalewski. Il classe 2002 giocherebbe da subito per ritagliarsi spazio importante. In questa stagione, il classe 2002 ha collezionato 17 presenze tra Serie A, UEFA Europa League e Coppa Italia.