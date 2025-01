Villarreal in chiusura per Buchanan, l’Inter resta su Zalewski

Nicola Zalewski, calciatore della Roma (Imago)

L’Inter potrebbe cambiare sugli esterni: la situazione

In casa Inter, nonostante non siano ancora arrivati nuovi acquisti, si lavora intensamente sul mercato.

Il club nerazzurro, infatti, potrebbe mettere in atto un cambiamento per quanto riguarda le fasce. Buchanan va verso l’addio in prestito, con il Villarreal che spinge per arrivare a lui ed è più avanti rispetto alle concorrenti. L’operazione si può chiudere nelle prossime ore.

Eventualmente, per sostituirlo, l’idea più percorribile rimane Zalewski. Sul centrocampista della Roma continua a esserci il Marsiglia, ma prima di lasciare la Capitale il polacco dovrebbe rinnovare il proprio contratto, in scadenza a giugno.

Per una cessione a titolo definitivo, invece, i giallorossi chiedono 5 milioni di euro più bonus.