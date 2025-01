Como, è fatta per Valle dal Barcellona

Nuovo innesto per i biancoblù: i dettagli

Un altro spagnolo alla corte di Fabregas. Il Como mette a segno un altro giocatore: è fatta per l’arrivo di Alex Valle dal Barcellona.

Il terzino spagnolo, in prestito al Celtic, volerà in Italia per vivere la sua prima esperienza in Italia.

Definito, dunque, l’accordo con il Barcellona: fissate per la giornata di domani, mercoledì 29 gennaio, le visite mediche.

Nel corso di questa stagione, il calciatore ha collezionato 19 presenze (e 5 assist) tra campionato, Coppa e Champions League.