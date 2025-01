Venezia, il punto sull’attacco: Shomurodov il più vicino, in stand-by la cessione di Pohjanpalo

Joel Pohjanpalo ed Eldor Shomurodov (Imago)

Le ultime sull’attacco del Venezia: chi può arrivare e la situazione Pohjanpalo

Dopo aver sistemato la difesa e il centrocampo con nuovi rinforzi, il Venezia si prepara a rivoluzionare anche l’attacco.

Pohjanpalo continua infatti a essere molto seguito dal Palermo, ma la posizione dei lagunari è chiara: il finlandese, seppur ha già salutato in lacrime i propri tifosi, non partirà se prima non arriverà un sostituto.

In questo senso il club arancioneroverde sta sondando diversi nomi, e il primo nella lista del direttore sportivo Antonelli è quello di Eldor Shomurodov della Roma. I veneti vorrebbero chiudere al più presto ma c’è ancora distanza con i giallorossi, i quali hanno bisogno del sostituto. Per questo motivo anche Yaremchuk rimane in corsa.

L’acquisto della punta, inoltre, potrebbe essere finanziato e agevolato dalla cessione di Ellertsson al Genoa: i rossoblù pagheranno 3.5 milioni di euro il centrocampista islandese e lo lasceranno fino alla fine della stagione in Veneto.