Pessimismo Napoli per Adeyemi, si continua a lavorare per Garnacho: le ultime

Adeyemi e Garnacho (IMAGO)

Il Napoli continua a cercare il sostituto di Kvaratskhelia: le ultime

A ormai pochi giorni dalla chiusura del calciomercato invernale, il Napoli continua a lavorare per il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia.

I due nomi in cima alla lista di Manna e Conte sono sempre quelli di Adeyemi e Garnacho, ma adesso entrambe le trattative appaiono in stand-by.

In particolare cresce il pessimismo per l’attaccante tedesco, che continua a non aprire in modo definitivo al trasferimento in azzurro. Il Napoli, dunque, ha messo da parte questa operazione.

Per quanto riguarda Garnacho, invece, si continua a trattare con il Manchester United ma senza passi avanti notevoli; i Red Devils non abbassano le pretese ed è difficile che Manna e De Laurentiis possano accontentare le loro richieste. Gli azzurri, a questo punto, si guardano intorno e valutano nuove possibilità in questi giorni finali: una soluzione potrebbe essere quella di fare un prestito importante e di effettuare un investimento su un altro ruolo.