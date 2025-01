Milan, Walker: “Ho parlato con Ibra, voglio portare la mia leadership”

Le parole del nuovo terzino del Milan nella conferenza stampa di presentazione.

Kyle Walker si presenta ufficialmente alla stampa da nuovo giocatore rossonero.

Nella giornata di giovedì 23 gennaio, il calciatore inglese è prima arrivato a Milano e poi ha svolto le visite mediche di rito prima della firma del contratto.

Nella giornata di domenica 26 gennaio ha assistito al fianco di Zlatan Ibrahimovic alla rimonta contro il Parma (3-2). Il classe 1990 non potrà esordire con la maglia rossonera nel corso della sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria dal momento che è inserito ancora nella lista Champions del Manchester City.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’ex terzino di Guardiola nella conferenza stampa di presentazione.

Milan, le parole di Kyle Walker

Walker ha iniziato dicendo: “Chiaramente giocare per questa società è qualcosa di fantastico, provare una nuova esperienza al di fuori dell’Inghilterra. Ho parlato con uno dei grandi prima di venire qua, la società ha l’ambizione di fare tanto. Hanno vinto la Supercoppa, le cose in campionato non stanno andando bene in campionato ma benissimo in Champions League. Voglio portare la mia leadership”

L’ex Manchester City ha proseguito dichiarando: “In base a ciò che ho visto, credo che dobbiamo mettere la pressione su noi stessi. C’è stata una grande differenza ieri tra primo e secondo tempo, ci vuole leadership in campo. L’episodio dimostra che ci tengono tutti”.

Sulla partita contro il Parma ha detto: “Questo è il calcio, succede che l’altra squadra possa andare in vantaggio ma alla fine abbiamo vinto 3-2. E’ un passo nella buona direzione per fare sì che questa settimana importante vada al meglio”.

Sul derby contro l’Inter: “Sarà una partita diversa, sono venuti con il blocco basso a Manchester ed è stata una partita a scacchi. Sarà entusiasmante, loro cercheranno la rivincita. Dobbiamo impegnarci al massimo per i tifosi”

Sull’addio al Manchester City: “Quando ho parlato con Pep non è stato semplice. Tutto ciò che lui ha vinto al Manchester City l’ho vinto anch’io. Voglio imparare l’italiano e ho ancora tanto fuoco dentro per vincere in Italia ma anche all’estero”.

IN AGGIORNAMENTO