Milan, Ibrahimovic: “Calabria-Conceiçao? Situazione dovuta all’adrenalina, ma è rientrata”

Zlatan Ibrahimovic ha commentato la lite al termine di Milan-Parma tra Davide Calabria e l’allenatore Sergio Conceiçao

Durante la presentazione del nuovo acquisto Kyle Walker, Zlatan Ibrahimovic ha commentato la lite al termine di Milan-Parma (Clicca qui per l’accaduto).

Il dirigente rossonero ha confermato che il “caso” è rientrato già al termine al rientro negli spogliatoi. Ecco le sue parole:

“Tanta adrenalina a caldo. I due hanno fatto quello che hanno fatto. Se chiedi a me, mi è successo mille volte, l’importante è che si risolva prima che si entri in spogliatoio. Mi è successo al Barcellona, all’Inter, alla Juventus e al Manchester United. Succede perché tutti vogliono vincere a tutti i costi”.

E poi ha aggiunto: “Come mi ha insegnato Capello, è una situazione che va bene per la squadra. Allenatore e giocatori hanno grandi ambizioni. È meglio se succeda, perché sennò sembra che non ti interessi. Poi per le immagini sembra una situazione negativa all’esterno, ma la cosa importante è che si sia risolta subito dopo la partita”.

Milan, Ibrahimovic: “Mercato? Abbiamo i nostri obiettivi”

Il Milan non si ferma all’arrivo di Kyle Walker, ma sta provando a chiudere anche altre operazioni, ammette Zlatan Ibrahimovic. Il dirigente svedese ha così commentato il mercato del Milan e l’arrivo dell’ex difensore del Manchester City: “Abbiamo i nostri obiettivi, non è un mercato facile. Con Kyle si è aperta una possibilità, meglio averlo che non averlo. Speriamo, è una battaglia in queste situazioni. Garanzia? Mai, ma stiamo lavorando”.