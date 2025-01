L’amministratore delegato del Bologna è intervenuto ai microfoni per parlare anche di mercato

A due giorni dall’ultima sfida di questa Champions League del Bologna, che scenderà in campo mercoledì alle 21 contro lo Sporting, l’amministratore delegato Claudio Fenucci ha fatto il punto sul mercato.

Innanzitutto, l’AD rossoblù si è occupato delle eventuali uscite, con diversi calciatori nel mirino delle altre squadre. Tra gli altri, anche Riccardo Orsolini su cui c’è il Milan. “In molti lo vorrebbero, penso. Ma soprattutto lo vogliamo noi e quindi rimarrà qui“, ha dichiarato.

Ma non solo, anche altri calciatori hanno richieste in giro per l’Italia. Fenucci ha commentato così: “Qualcuno che vorrebbe andare a giocare un po’ di più c’è, ma prima di tutto vengono le necessità del club. Stiamo valutando alcune cose per presente e futuro“.

“Se sarà possibile trovare un rinforzo ci faremo trovare pronti – ha commentato l’amministratore delegato -. Stiamo valutando anche qualcosa in prospettiva, ma siamo felici della rosa che abbiamo”.

Bologna, Fenucci: “L’obiettivo è lottare per l’Europa”

L’amministratore delegato, poi, ha continuato: “C’è voglia e c’è ambizione, il nostro obiettivo è stare lì a lottare per l’Europa e con squadre sulla carta più attrezzate di noi“.

Con il Bologna già eliminato in Champions e attualmente 8° in Champions (ma con una partita da recuperare), Fenucci ha concluso: “Dopo un inizio difficile dovuto al cambio gioco e a nuovi principi tecnici il Bologna è cresciuto e fornisce buone prestazioni. Ci manca qualche punto e questo significa che potremmo valere di più della classifica che abbiamo“.