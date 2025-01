Venezia-Verona, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Di Francesco e Zanetti per il match del Penzo.

Venezia e Verona si preparano a tornare in campo alle 18.00 per il penultimo appuntamento della ventiduesima giornata della Serie A 24/25, in attesa della sfida tra Genoa e Monza in programma alle 20:45.

Il Venezia arriva dal pareggio per 1-1 contro il Parma di Fabio Pecchia e volenteroso dei 3 punti, che mancano dal 22 dicembre contro il Cagliari (2-1).

Il Verona è reduce da due sconfitte consecutive contro Napoli e Lazio, nelle quali ha subito 5 gol senza realizzarne neanche uno.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Verona

VENEZIA (3-5-1-1): Stankovic; Candè, Idzes, Haps; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

A disposizione: Joronen, Grandi, Zampano, Gytkjaer, Yeboah, Conde, Bjarkason, Schingtienne, Chiesurin, Carboni, El Haddad.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt. All. Zanetti.

A disposizione: Berardi, Perilli, Lambourde-Frontier, Lazovic, Okou, Sishuba, Kastanos, Baldeira, Mosquera, Ajayi, Cisse, Corradi.

Dove vedere Venezia-Verona in tv

La sfida tra Venezia e Verona, valida per la ventiduesima giornata di Serie A, è in programma allo stadio Pierluigi Penzo alle ore 18.00 di lunedì 27 gennaio 2025.

Il match sarà visibile sull’applicazione DAZN.