La partita tra il Genoa e il Monza chiuderà il programma della ventiduesima giornata di Serie A ma è allerta meteo in Liguria

Alla 20:45, lo stadio Luigi Ferraris di Genova dovrebbe ospitare la sfida tra il Genoa di Patrick Vieira e il Monza di Salvatore Bocchetti.

Il condizionale, però, è d’obbligo: sulla Liguria c’è allerta meteo arancione dalle 18 con la pioggia che dovrebbe intensificarsi in maniera importante in serata.

Per far sì che si giochi sarà necessario l’ok della prefettura: al momento, la partita non è a rischio rinvio.

Alle 17:30, riporta Sky Sport, è stata indetta una conferenza stampa dell’assessore regionale alla protezione civile per l’emergenza maltempo. Situazione in divenire.