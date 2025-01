Le parole del direttore sportivo del Genoa Ottolini sul calciomercato e non solo

Il direttore sportivo del Genoa Ottolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Monza, valida per la 22ª giornata di Serie A.

Tanto mercato nelle dichiarazioni del direttore sportivo rossoblù, a partire dal nuovo acquisto di Sigris per difendere i pali, per poi arrivare anche al futuro di Mario Balotelli, ormai in uscita dal club ligure.

Di seguito le sue dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d’inizio: “Il campo non c’entra. Noi cercheremo di fare la nostra partita a prescindere dagli interpreti. Sul mercato abbiamo già raggiunto i nostri obiettivi“.

Poi un annuncio sul futuro di Balotelli: “Mario è sceso nelle gerarchie, ha molta voglia di giocare. Negli ultimi giorni di mercato cercheremo una soluzione adatta per tutti, cerchiamo un posto dove possa andare a giocare“.

Genoa, Ottolini: “Frendrup? Mai aperto una trattativa”

Ma non solo, il direttore sportivo ha discusso anche delle plusvalenze di Cambiaso e non solo. “È stata un’operazione vantaggiosa per tutti. Clausola sulla rivendita? Può aiutare la nostra società, come successo con Dragusin lo scorso anno“.

Poi anche un commento sul nuovo portiere Sigris e su Frendrup. “Cercavamo un sostituto di Gollini. Il nuovo proprietario lo conosce bene, è un portiere affidabile. Frendrup? Come club riceviamo sempre richieste e sondaggi, ma non abbiamo mai aperto a una potenziale trattativa. Mancano 8 giorni ma non si prevede se succeda nulla“.