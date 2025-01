Pohjanpalo dopo la gara tra il Venezia di Di Francesco e il Verona di Zanetti ha salutato i tifosi arancioneroverdi

Dopo la gara tra il Venezia e il Verona, finita 1-1 per le reti di Zerbin e Tchatchoua, Pohjanpalo ha fatto un giro di campo al Pier Luigi Penzo per salutare i tifosi.

Il centravanti, con gli occhi lucidi, ha salutato i suoi fan visto che, non appena il club arancioneroverde chiuderà per il sostituto, andrà al Palermo.

Il finlandese è arrivato a Venezia nel 2022 ed è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A vincendo i playoff lo scorso anno.

“È un grande professionista”: le parole di Di Francesco

Nel post partita Eusebio Di Francesco ha parlato della situazione di Pohjanpalo senza però sbilanciarsi: “Ne sapete più di me, per ora è nostro, quello che sarà non dipende da me, è un grande professionista. Quello che dipende da noi è migliorarci, ci vogliono determinate caratteristiche, come quelle che porta Zerbin. Ora faccio fatica ad avere delle scelte per cambiare”