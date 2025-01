Un altro cambio in panchina per il Brescia: via Bisoli, si va verso il ritorno di Maran

Fatale la sconfitta interna contro il Catanzaro per Pier Paolo Bisoli. Dopo sole 7 gare di campionato, infatti, il club è pronto a tornare sui propri passi richiamando Rolando Maran. In questo lasso di tempo, 6 pareggi e appunto una sola sconfitta, nell’ultima gara.

Attesa, dunque l’ufficialità prima dell’esonero e poi del ritorno dell’ex allenatore di Cagliari e Chievo tra le altre. Dopo aver lasciato i biancazzurri in 10ª posizione con 19 punti in 16 partite (e una media di 1.19 punti a partita), Maran ritrova la squadra con una media di 0.86 a partita e al 15° posto in classifica.

La distanza con le zone basse della classifica si è estremamente ridotta. Il Brescia ha soli 3 punti di vantaggio sulla Sampdoria in zona playout e 4 sulla zona retrocessione diretta in Serie C.

Manca ancora l’ufficialità, ma si va verso questa decisione, mentre Bisoli senior lascia il club dopo sole 7 giornate e senza aver portato i cambiamenti sperati. Per Carrarese-Brescia di domenica 2 febbraio alle 15:00 ci sarà dunque il ritorno di Maran.