Genoa-Monza, le formazioni ufficiali: prima per Urbanski

Le scelte ufficiali di Vieira e Bocchetti.

Genoa e Monza si preparano a scendere in campo per l’ultimo match della ventiduesima giornata di Serie A 24/25.

Attesa nel primo pomeriggio, la decisone del Coc (Centro Operativo Comunale) è arrivata poco fa: nonostante l’allerta gialla in atto (che diventerà arancione dalle ore 18) Genoa-Monza, in programma alle ore 20.45 al Luigi Ferraris di Genova, si svolgerà regolarmente.

Il Genoa arriva dalla sconfitta per 3-1 contro la Roma. Anche il Monza viene dallo stesso risultato, subito però contro il Bologna.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori per la sfida del Ferraris.

Genoa-Monza, le formazioni ufficiali

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vásquez, Martín; Masini, Frendrup, Kassa; Thorsby, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Patrick Vieira

A disposizione: A disposizione: Sommariva, Stolz, Bohinen, Vitinha, Messias, Pereiro, Norton-Cuffy, Ekuban, Ekhator, Matturro, Badelj, Cornet, Venturino

MONZA (3-4-3): Turati; Carboni, Izzo, D’ambrosio; Pedro Pereira, Akpa Akpro, Urbanski, Kyriakoupolos; Ciurria, Maldini; Caprari Allenatore: Bocchetti

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Lekovic, Sensi, Forson, Maric, Valoti, Petagna, Bianco, Mota, Postiglione, Martins, Colombo, Vignato

Dove vedere Genoa-Monza in tv

La sfida tra Genoa e Monza, valida per la ventiduesima giornata di Serie A 24/25, è in programma allo stadio Luigi Ferraris il 27 gennaio 2025 alle ore 20:45.

Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio, in streaming invece su DAZN e NOW TV.