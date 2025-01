Kyle Walker atteso presto in Italia: il Milan di Sergio Conceiçao è pronto ad accogliere il difensore in arrivo dal Manchester City

Il Milan è vicino a chiudere la prima operazione del mercato invernale. Kyle Walker volerà presto alla volta dell’Ialia.

Il difensore inglese arriverà per portare leadership ed esperienza alla difesa rossonera e offrire maggiori soluzioni all’allenatore Sergio Conceiçao.

Il Milan e il Manchester City stanno definendo l’operazione e i poi Citizens autorizzeranno il classe 1990 a volare verso l’Italia per iniziare la sua nuova avventura.

Già nelle prossime ore, quindi, Kyle Walker potrebbe essere a Milano per vivere le prime ore da calciatore del Milan.

Walker-Milan, le formule dell’operazione

Milan e Manchester City hanno definito la formula dell’operazione. Kyle Walker si trasferirà in rossonero in prestito gratuito con diritto di riscatto. Le parti stanno trovando l’intesa finale sulla cifra dell’eventuale riscatto. Intanto, il difensore volerà presto alla volta di Milano per iniziare la sua nuova avventura. Dopo lo sbarco, ci saranno le classifiche visite mediche e poi la firma del contratto.

In questa stagione, Kyle Walker ha giocato 18 partite in stagione tra Premier League, UEFA Champions League e coppa. L’inglese porta esperienza e leadership: in carriera ha vinto per sei volte il campionato inglese e la storica prima e unica UEFA Champions League nella bacheca dei Citizens.