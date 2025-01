Devyne Rensch arrivato a Roma | FOTO e VIDEO

Devyne Rensch è arrivato in Italia: il difensore è pronto per iniziare l’avventura con la maglia della Roma

La squadra giallorossa è molto attiva sul mercato. Dopo aver definito lo sliding doors tra i pali con Gollini che prenderà il posto di Ryan, la Roma accoglie anche Devyne Rensch.

Nella giornata di martedì, Roma e Ajax hanno definito l’operazione (Clicca qui per i dettagli).

Poco dopo le 15 di mercoledì 22 gennaio, il duttile difensore olandese è sbarcato in Italia.

Devyne Rensch, quindi, inizierà l’iter che poi porterà all’ufficialità: prima le visite mediche di rito, poi la firma sul contratto con cui si legherà ai giallorossi.

Rensch sbarcato a Roma

La Roma accoglie l’ultimo acquisto. Poco dopo le 15, Devyne Rensch è arrivato nella capitale per iniziare la sua nuova avventura. Il classe 2003 può ricoprire più posizioni sulla linea difensiva e la sua duttilità sarà un’arma in più per Claudio Ranieri.

La società giallorossa acquisterà l’olandese per cinque milioni di euro. Con la maglia dell’Ajax, l’olandese ha giocato 14 partite in Eredivisie in questa stagione, segnando anche una rete contro il Fortuna Sittard. Inoltre, il classe 2003 ha anche giocato 11 partite in UEFA Europa League tra qualificazioni e League Phase.