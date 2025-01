Fiorentina, Kayode in volo per Londra: visite mediche con il Brentford nel pomeriggio

Kayode in volo per Londra: in giornata le visite mediche da nuovo giocatore del Brentford.

Il Brentford è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo. Michael Kayode è in volo per Londra, dove sosterrà le visite mediche nel pomeriggio. Ultimo passaggio prima di ufficializzare il trasferimento.

La trattativa, che si è conclusa nelle ultime ore, rappresenta un importante passo avanti nella carriera del giocatore, desideroso di mettersi alla prova in un campionato competitivo come la Premier League. Kayode è noto per la sua velocità e la capacità di incidere sia in fase offensiva che difensiva, caratteristiche che hanno attirato l’attenzione del club inglese.

Il Brentford, da sempre attento a individuare giovani talenti da inserire in un contesto dinamico e ambizioso, punta molto sull’arrivo di Kayode per rinforzare ulteriormente la squadra nella seconda metà della stagione. Con le visite mediche programmate per oggi pomeriggio, il club spera di chiudere rapidamente ogni formalità e annunciare l’acquisto ai propri tifosi.

Kayode si potrà unire ai nuovi compagni nei prossimi giorni, dopo aver sostenuto le visite di rito, per essere già a disposizione di Thomas Frank per il prossimo impegno contro il Crystal Palace.