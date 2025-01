Venezia, trattativa per il prestito di Yaremchuk dall’Olympiacos

Roman Yaremchuk, attaccante ucraino (imago)

Nuovo nome per l’attacco del Venezia: si pensa all’attaccante ucraino

Il Venezia è alla ricerca del sostituto di Joel Pohjanpalo per l’attacco. L’attaccante finlandese è ormai prossimo alla cessione e ha anche salutato commosso i tifosi del Penzo al termine della gara di campionato tra Venezia e Verona, terminata 1-1.

Come anticipato, però, il club arancioneroverde deve prima chiudere per il sostituto prima di far partire Pohjanpalo in direzione Palermo. Tra i nomi, spunta a sorpresa anche quello di Roman Yaremchuk, attaccante ucraino classe 1995. Il suo arrivo non escluderebbe quello di Shomurodov, anzi.

Il Venezia, dunque, ha richiesto in prestito il calciatore all’Olympiacos. Yaremhcuk, ex Gent, Benfica e Brugge tra le altre, deciderà nelle prossime ore se accettare la proposta del club italiano.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO