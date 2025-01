L’Al Nassr su Vlahovic, lui dice no: il retroscena

Sondaggio dell’Al Nassr per Vlahovic: l’attaccante della Juventus non ha preso in considerazione la destinazione.

Continua il mercato invernale della Juventus dopo aver ufficializzato l’acquisto in prestito di Renato Veiga e cerca anche un altro difensore centrale.

Nel frattempo però resta da capire il futuro di Vlahovic, che ora dovrà giocarsi il posto da titolare con Kolo Muani.

L’Al Nassr nei giorni scorsi ha fatto un sondaggio per l’attaccante serbo ma il classe 2000 non ha preso in considerazione la destinazione nonostante lo stipendio importante.

Niente da fare per la squadra di CR7, quindi: Vlahovic per il momento resta quindi alla Juventus.