Rinnovamento Venezia, non solo Pohjanpalo: tutti i movimenti in entrata e uscita

Aria di rinnovamento in casa Venezia: non solo Pohjanpalo, sono tante le trattative in piedi in entrata e in uscita.

Il Venezia sta mettendo in atto un vero e proprio rinnovamento in questa finestra di mercato invernale.

Il club arancioneroverde ha già ufficializzato i primi colpi in entrata, come Zerbin, Condé e Fali Cande ma con la possibile cessione di Pohjanpalo si aprono nuovi scenari.

Il capitano finlandese ha dato l’ok al Palermo che gli ha fatto un’offerta economica importante per 4 anni e mezzo alla quale il Venezia non può pareggiare. Ora i due club stanno lavorando per definire l’intesa totale dare il via alla sua partenza.

Contestualmente, si continua a trattare per Belotti e Shomurodov e l’uscita di Pohjanpalo avverrà contestualmente all’arrivo del suo sostituto. A sorpresa, il Venezia ha avviato i contatti anche con l’ex Milan Andre Silva.

Il punto sulle entrate e le uscite

In entrata è più vicino l’arrivo di Alessandro Marcandalli del Genoa in prestito, mentre è in chiusura invece quello del centrocampista del Real Valladolid Kike Perez.

Per quanto riguarda le uscite invece, la Sampdoria ha chiesto informazioni per due difensori del Venezia: Marin Sverko e Giorgio Altare.