Venezia, contatti anche con Andre Silva per l’attacco: la situazione

Venezia, per l’attacco si pensa anche ad Andre Silva: la situazione

Il Venezia continua a muoversi sul mercato per rinforzare l’attacco. Dopo i contatti per Andrea Belotti e Eldor Shomurodov, nelle ultime ore è spuntata un’opzione a sorpresa: André Silva.

L’attaccante portoghese, ex Milan, è tra gli attenzionati dal club veneto, e rappresenterebbe un colpo importante per alzare il livello qualitativo della squadra a disposizione di Di Francesco.

Parallelamente, resta aperta la trattativa per portare Belotti e Shomurodov in arancioneroverde. La dirigenza sta lavorando senza sosta per trovare un’intesa con i club e i giocatori.

Tuttavia, l’eventuale arrivo sarebbe in sostituzione della cessione di Joel Pohjanpalo al Palermo, nonostante le polemiche dei tifosi lagunari.

La situazione Pohjanpalo-Palermo

Il capitano finlandese ha accettato l’offerta del Palermo, che gli ha proposto un contratto di 4 anni e mezzo con condizioni economiche allettanti, che il Venezia non riesce a pareggiare.

Attualmente, i due club sono al lavoro per raggiungere un accordo definitivo e sbloccare il trasferimento.