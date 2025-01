Juventus, Manchester City-Cambiaso: nei prossimi giorni potrebbe arrivare la prima offerta

Il Manchester City si prepara a formulare la prima offerta ufficiale per Cambiaso alla Juventus: le ultime novità.

Il mercato di gennaio continua e tra le squadre più attive in Serie A c’è la Juventus, tanto in entrata quanto in uscita.

Nelle prossimo 24/48 ore il Manchester City potrebbe fare la prima offerta ufficiale per Cambiaso: molto dipenderà dal risultato dei Citizens in Champions League.

Il terzino italiano è finito nel mirino della squadra di Pep Guardiola, che lo ha individuato come il rinforzo giusto per la propria squadra.

Le richieste della formazione bianconera è alta.