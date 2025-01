Napoli, riaperta la trattativa per arrivare ad Adeyemi: le ultime

Il Napoli continua a muoversi per trovare il sostituto di Kvaratskhelia: riaperta la trattativa per arrivare ad Adeyemi

Dopo lo stand-by nella trattiva per arrivare a Garnacho, il Napoli sta cercando altre soluzioni dopo la partenza di Kvaratskhelia, approdato al Paris Saint-Germain.

Uno dei nomi sondati era stato quello di Karim Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund. Nelle ultime ore il club azzurro avrebbe ripreso i contatti con il padre e l’entourage del calciatore.

Il giocatore non vorrebbe spostarsi prima dell’estate, ma il Napoli è alla ricerca di un via libera per riavviare la trattativa con il club tedesco.

Borussia che attualmente deve risolvere la questione legata al proprio allenatore, dopo l’esonero arrivato nella giornata di mercoledì 22 gennaio di Nuri Sahin.

Napoli, le ultime su Adeyemi

Era già stato un nome accostato al club azzurro nelle scorse settimane. Ora, quello di Karim Adeyemi è un profilo tornato in voga a Napoli dopo lo stand-by nella trattativa con il Manchester United per Alejandro Garnacho.

Come raccontato, la preferenza dell’entourage del calciatore tedesco classe 2002 era quella di non spostarsi adesso, ma in estate. Per questo Manna e il club sono a lavoro per trovare un via libera, che permetterebbe di andare poi a trattare con il Borussia Dortmund.