L’assurda notte di Valencia: Vinícius viene espulso e portato via da Rüdiger, ma il Real Madrid vince in rimonta

Stasera si è recuperata la gara tra Valencia e Real Madrid, rinviata lo scorso 2 novembre a causa dell’alluvione che ha colpito la città spagnola.

Il risultato finale della partita dice 1-2 per i Blancos di Ancelotti, ma non è sufficiente per spiegare quanto accaduto nell’arco dei 90′ più recupero.

Il primo episodio da segnalare è avvenuto al minuto 77, quando Vinícius ha colpito Dimitrievski facendolo cadere a terra.

Inizialmente l’arbitro non si era accordo dello spintone da parte del brasiliano, ma nei secondi successivi è stato richiamato dal VAR e ha avuto l’opportunità di rivedere il replay.

Solo dopo una rapida revisione l’arbitro ha estratto il cartellino rosso diretto a Vinícius, invitandolo ad abbandonare il campo.

La reazione del brasiliano al rosso

L’ala sinistra del Real Madrid non ha gradito l’espulsione e per portarlo negli spogliatoi ci è voluto l’intervento di tre persone, tra cui anche il compagno Antonio Rüdiger.

Nonostante l’uomo in meno, il Real Madrid è riuscito a ribaltare l’iniziale vantaggio di Hugo Duro con i gol di Modrić e Bellingham. La rete del croato è stata realizzata all’85esimo con un’azione nello stretto; il secondo, invece, al quinto minuto dei nove di recupero assegnati. Decisivo l’errore di Hugo Guillamón sul retropassaggio di Foulquier, che ha mandato in porta Bellingham per l’1-2 finale.